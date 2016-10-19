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Kırşehir'de FETÖ/PDY davası

Kırşehir’deki FETÖ/PDY davasında sanıklar hakim karşısına çıktı.

Kırşehirde FETÖ/PDY davası

19 Ekim 2016 00:32

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 13'ü tutuklu, 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık KAHİAD Genel Sekreteri R.D., suçlamaları kabul etmeyerek, “Terör suçu tespiti ve bunun delili yoktur. Terör eyleminde bulunduğumun belgesi mevcut değildir. Beni terör ve bozgunculukla bir araya getiremezler. Hakkımdaki iddialar savcının soyut iddialarıdır” dedi.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan sözde Kırşehir imamı M.A. da, hakkındaki iddiaları reddederek, hakkında hazırlanan iddianamedeki yanlışların kaç doğrunun götürebileceğini bilmediğini ifade etti. Mahkeme başkanının ABD’de düzenlenen olimpiyatlara jüri üyesi olarak katıldınız mı? sorusuna “Tecrübem dolayısı ile katıldım” diyen M.A., kimlerin jüri üyesi olarak referans verdiğini ise söylemedi.
Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından avukatların talepleri dinlendi. Mahkeme başkanı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken mahkeme tanık ve müştekilerinde dinlenmesi için 3 gün sonraya ertelendi.

Enderhan Öz

Etiketler: FETÖ/PDY davası, Kırşehir


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