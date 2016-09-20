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Kırtasiye alışverişinde K* lisansına dikkat

Kırtasiye alışverişi yapacak velilerin, sahte ürünlere karşı K* lisansı olan kırtasiyeleri tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Kırtasiye alışverişinde K* lisansına dikkat

20 Eylül 2016 15:15

Okullarda eğitim öğretime başlanmasıyla çanta, defter, kalem, boya gibi ihtiyaçları karşılamak için vatandaşlar kırtasiyelere yöneldi. Kırtasiye alışverişi yapacak vatandaşların kopya ürünlere ve kalitesiz üretimlere karşı dikkatli olması gerekiyor. 35 senedir kırtasiyecilik mesleği ile uğraşan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) üyesi Mahmut Günaydın bu ayrımı yapmak için K* lisansı olan kırtasiyelerden alışveriş yapmayı vatandaşlara önerdi. Günaydın, “Bugün neredeyse her şeyin sahtesi veya maliyeti azaltmak için kalitesizi üretilir hale geldi. Kırtasiye ürünlerinde de sahte ve kalitesiz ürünlerden kaçınmak gerekli. Bugün ismi bilinen kaliteli markaların sahteleri üretilir hale geldi, bunun da paketine bakarak ayrımını yapmak oldukça zor. Bugün bizim 25 liraya sattığımız bir ürünü 5 liraya pazarda görebilirsiniz. İşte o ürün sahte üründür. Sahte ürünler kanserojen madde bulundurmak gibi tehlikeli özelliklere sahiptir. Bu sebeple ben kırtasiye alışverişi yapacak vatandaşlara K* lisansı almış kırtasiyeleri tercih etmelerini öneriyorum. TÜKİD tarafından hazırlanan programla alınan bu lisans bizim gibi tedarikçilere ciddi sorumluluklar yüklüyor. Örneğin bizim TÜKİD denetimlerinde uygunsuz bir ürünü sattığımız belirlenirse çok ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalırız. Bunun yanı sıra bizim burada çalışanlarımız bu lisansı alabilmemiz için İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜKİD tarafından uygulanan programla eğitime tâbi tutuluyor. Sattığımız ürünler haricinde verdiğimizde bu açıdan denetleniyor. Bu sebeple vatandaşlar K* lisansı almış kırtasiyelerden gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilir. K* lisansı almış kırtasiyeleri girişlerinde sarı K* uyarılarından ayırt edebilirsiniz” şeklinde belirtti.

Etiketler: kırtasiye


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