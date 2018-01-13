Kış ayında açan çiçekler şaşırttı

Karşıyaka Mahallesinde oturan İsmail Altınok, yıllardan beri bu kadar uzun süre güneş gören ılıman kış ayları yaşamadığını söyledi.

Altınok, ”Ocak ayına ortasına geldiğimiz şu günlerde her yerde kar olması gerekiyordu. Ancak havaların uzun süre güneşli ve ılıman geçmesi yüzünden evimin bahçesindeki nergis ve çuhaların kış ortasında çiçek açması beni çok şaşırttı. Zamansız çiçek açan meyve ağaçları görmüştüm, ama nergis ve çuhaların çiçek açtığını ilk defa görüyorum. Bu hayra alamet değil, inşallah bu yıl kuraklık yaşamayız” diye konuştu.

Mustafa Akçay



