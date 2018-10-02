Kış ayları cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor

Kış aylarında ciltte kurumalar meydana geldiği için kaşıntı, deride kuruluk, pul pul dökülme gibi birçok hastalık görülebilmekte. Bu hastalıkların ciddi sorunlara yol açabileceğini söyleyen Uzman Dr. Hasan Alakbarov, bu sorunların üstesinden nasıl gelineceğini anlattı.

“Kış aylarında cilt hastalıkları daha sık görülmekte”

Kış aylarında enfeksiyonların daha da artmasıyla nem kaybının çoğalması, güneş ışınlarının azalması ve stres gibi durumların cilt hastalıklarına yol açabileceğini ifade eden Uzman Dr. Hasan Alakbarov , “Halk arasında bilinen adı ile gül (Rozasea) hastalığı soğuk havaların etkisi ile şiddetlenme göstermekte. Bunun yanı sıra en yaygın görülen hastalık ise egzamadır. Soğuk havanın en çok temas ettiği bölge olan ellerde çatlamalar, kabuklanmalar gibi durumlar görülebilmekte. Burun, burun ucu, kulaklar ve parmaklar gibi vücuttaki akral bölgelerde ülser oluşumuna yol açan pernio dediğimiz damar hastalığı da sık görülen semptomlar arasında” dedi.

Cilt hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenler

Cilt hastalıklarından korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Alakbarov, özellikle ortamda ki nemi belli bir oranda tutulmasının önemini vurguladı. Evlerde ısıtıcıların kullanılması düşük olan nemin daha da düşmesine sebebiyet veriyor ve ciltte kurumaya neden oluyor. Bunların önüne geçmek için tavsiyelerde bulunan Alakbarov, “Kaloriferlerin üzerine nemli havlu koymak veya soba kullanıyorlarsa üzerine su koymak gibi yöntemler deneyebilirler. Bunun yanında el ve yüz temizliğini her zaman ayırmak gerek çünkü el derisi daha kalın, yüz derisi daha ince olduğu için farklı ürünler kullanmak gerekiyor. Genelde gliserin ve ya zeytinyağlı sabunlar kullanmak her zaman daha iyi olacaktır. Elleri ve yüzü yıkadıktan sonra nemlendirici, yağlı krem ve normal dezenfektanlar yerine nemlendirici içeren solüsyonlar kullanmak ciltteki kurumaları azaltacaktır. Vücut nemlendirmesinde yine banyo sonrası vücut tam kurumadan nemlendirici kullanmak önemlidir. Çok sıcak suyla gün içerisinde birkaç defa duş almak yine yağ kaybını azaltarak kurumayı şiddetlendirir. Bu sebeple ılık su ile günde en fazla bir defa ve süreyi minimum tutarak banyo yapılmalıdır” dedi.

Makyaj malzemelerinin aşırı kullanılmasına da dikkat çeken Alakbarov, “Derideki gözenekleri kapatacağı için akne yani sivilce dediğimiz hastalığın şiddetlenmesine yol açabilir. Gözeneklerin kapanacak kadar makyaj yapımından kaçınılmalı. Bunun yanı sıra kişinin deri tipine özel makyaj temizleme ürünlerinin ve çeşitli bakım kremlerinin kullanılması önemlidir” şeklinde tavsiyelerde bulundu.