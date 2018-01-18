Kısa vadeli dış borç stoku Kasım’da arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Kasım ayı kisa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 14 oranında artışla 111,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 oranında artarak 61,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 23,5 oranında artarak 50,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 15,1 oranında artarak 17 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 17,4 oranında artarak 15,5 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,5 oranında artarak 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında azalarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 20,1 oranında artışla 39,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,2 oranında artarak 17,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 15,2 oranında artarak 94 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında artarak 50,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 18,1 oranında artarak 59,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 8,2 oranında azalışla 2017 Kasım sonu itibarıyla 157 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.631 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 53,3’ü dolar, yüzde 30’u euro, yüzde 13,7’si TL ve yüzde 3’ü diğer döviz cinslerinden oluşturdu.

2017 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,1, Merkez Bankası’nın yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 84,5 oranında paya sahip olduğu gözlendi.