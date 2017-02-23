Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hasan Barış Hamidanoğlu, halk dilinde kısırlık olarak bilinen infertilitenin her geçen gün çiftleri daha fazla etkilediğini söyledi. Opr. Dr. Hamidanoğlu, "Çağımızda en sık rastlanan sorunların başında geliyor. Gün geçtikçe daha çok sayıda çifti etkileyen kısırlık bir çok nedene bağlı olabiliyor" dedi.

Hamidanoğlu, 1 yıl boyunca korunmasız, düzenli cinsel birliktelikte bulunduğu halde gebeliğin gerçekleşmemesi durumunda mutlaka uzman yardımı alması gerektiğini ifade etti.

"Kısırlıkta halen sebebi açıklanamayan durumlar var"

Opr. Dr. Hasan Barış Hamidanoğlu, kısırlığın sebepleri hakkında bilgi verirken, henüz açıklanamayan durumların da kısırlıkta etkisi olabileceğini ifade etti. Hamidanoğlu, “Kısırlık, farklı sebeplerden kaynaklı olabilir. Erkeklerde sperm azlığı, hareket eksikliği, sperm şekil bozukluğu; kadınlarda ise tüplerdeki tıkanıklık, enfeksiyonlar, endometriozis, yumurtlama bozuklukları kısırlıkta en çok karşımıza çıkan nedenler arasında yer almakta. Ancak bunun yanında hala sebebi açıklamayan durumlar da var" şeklinde konuştu.

“Kısırlık kadın ve erkekte neredeyse eşit düzeyde”

Dr. Hamidanoğlu, kısırlığın hem erkeğe hem de kadına ait sebeplerle ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Klinikte teşhis aşaması hakkında da bilgi veren Hamidanoğlu, "İnfertilite kliniğine başvuran çiftlerin önce ayrıntılı öyküleri öğrenildikten sonra kapsamlı bir fiziki muayeneden geçmeleri gerekiyor. Muayenenin ardından, adet döneminde yapılan kapsamlı hormon analizleri, rahim filmi (HSG), yumurtlama tespitleri yapıyoruz. Daha sonra ise bir tedavi planı çıkarıyoruz. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra çiftlerle karşılıklı konuşarak uygun tedavi yöntemine karar veriyoruz. Kısırlık tedavisi bir diğer adı ile yardımcı üreme tedavileri oldukça uzun vadeli ve sabır isteyen bir süreç. Bu nedenle, çiftlerin üzerinde ciddi duygusal yükler yaratabildiği için gerekirse psikologlarla birlikte hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedavi yöntemleri

Hamidanoğlu, kısırlık tedavisinde kullanılan yöntemleri ve başarı oranlarını da anlatarak, "Üreme sisteminde bir sorunu bulunmayan ve hiçbir korunma yöntemi kullanmayan 10 çiftten ortalama 2’si ay içinde gebe kalabilmektedir. Fakat üreme sisteminde problem yaşayan çiftler kendiliğinden gebe kalamamaktadır. Bu tür sorunları olan çiftler için aşılama, yumurtlama ve tüp bebek yöntemi uygulanarak başarı sağlanabilmektedir. Bu kısırlık tedavileri arasında tüp bebek tedavi yöntemleri ile yüzde 50 - 60 oranında başarı sağlanabilmektedir" dedi.

“Stres, sigara ve alkol kısırlığa neden oluyor”

Hamidanoğlu, stresli yaşam koşulları, sigara, alkol, doğal olmayan beslenme gibi birçok nedene bağlı olarak kısırlık oranında artış görüldüğüne dikkat çekerek, "Sağlıklı bir cinsellik, ortalama haftada iki kez yaşanan cinsel birliktelik olarak kabul edilmektedir. Çocuk sahibi olamamaya neden olan kısırlık hem kadın hem erkekte eşit olarak görülebilir. Bu nedenle bir sıkıntı varsa vakit geçmeden bir uzmana danışılmalı" diye konuştu.