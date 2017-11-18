Diğer
Kategoriler

Kışlada meslek sahibi oldular

Kütahya'nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi tarafından, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'ndaki askerlere yönelik açılan Kalorifer Ateşçisi Kursu sona erdi. Kursu başarıyla bitiren Mehmetçiklere sertifikaları düzenlenen bir törenle takdim edildi. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, kurs bitirme belgelerin sivil hayatta katkı sağlayacağını ifade etti.

Kışlada meslek sahibi oldular

18 Kasım 2017 23:50

Jandarma Garnizon Komutanı Hasan Aral, ''Açılan Kurs sonunda hem Jandarma hizmet binamızda kalorifer ateşçisi ihtiyacımız çözüldü, hem de askerlerimiz böyle bir meslek sahibi oldu. Kendilerini kutluyorum''dedi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, yaptığı konuşmada, ''Komutanımız Hasan Aral'ın işbirliği teklifi ile Jandarma Komutanlığı binasını bizlere açarak asker ve sivil 15 vatandaşımızın eğitim almasına fırsat tanıdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. 'Her zaman, her yerde, herkese göre mutlaka bir kursumuz vardır' sloganı ile çıktığımız yolda bu sefer de kışlada hayat boyu öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduk'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç