‘Al götür, oku getir’ sloganıyla hayata geçirilen kütüphane sayesinde çocuklar kitaba kolay ulaşabiliyor. Ücretsiz üye olunabilen kitaplıktaki 1000 kitap arasından dilediğini alıp, keyifle okuyan çocukların okuma alışkanlıkları gelişiyor, hayal gücü ve yaratıcılıkları artıyor.

AL GÖTÜR, OKU GETİR

Açılışı Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın katılımıyla 26 Ekim’de yapılan ‘Konak Belediyesi Çocuk Kitaplığı’na hizmete girdiği günden itibaren bölgede yaşayan çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Çankaya Mahallesi’ndeki Dr. Behçet Uz Parkı’nda iki aydır faaliyette olan 1000 kitaplı kütüphaneye üye olan çocuk sayısı her geçen gün artarken, kayıtlı üye sayışı şimdiden 45’e ulaştı. Minik beyinleri kitapla tanıştıran kütüphane hafta içi mesai saatlerinde, cumartesi günleri ise öğlene kadar hizmet veriyor. Parka oynamaya gelen çocuklar evlerine gitmeden önce kitaplığa uğrayıp, diledikleri kitabı ücretsiz alıp götürebiliyor. Kitaplar okunduktan sonra bir başkası okusun diye tekrar kitaplığa geri getiriliyor.

OKUMA REKORU ADA’DA

Çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren ve onlara farklı dünyaların kapılarını açan kitaplara yuva olan Konak Belediyesi Çocuk Kitaplığı’nın müdavimlerin biri de 8 yaşındaki Ada Acar. Açıldığı günden bu yana kitaplığa sık sık ziyaret eden ikinci sınıf öğrencisi Acar, şimdiye kadar kitaplıktan 6 kitap alıp okumuş. Kitap okumayı çok sevdiğini dile getiren Acar, Konak Belediyesi’nin Çocuk Kitaplığı sayesinde bol bol kitap okuyabildiğini söyledi. Parka Babası Faruk Acar’la gelen ve daha önce alıp okuduğu 6. kitabı bırakıp 7. kitabını alan Ada Acar, “Kitapları çok seviyorum. Okuduğum kitabımı getirdim, yeni kitap aldım. Tüm arkadaşlarımın buradan kitap almasını isterim. Şimdi Böcük Hanım ve Böcek Çetesi kitabını okuyacağım” dedi. Konak Belediyesi Çocuk Kitaplığı projesini önümüzdeki aylarda farklı bölgelerdeki parklara taşımayı planlıyor. Hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, gönüllülerin de kitaplığa kitap bağışında bulunabilecekleri dile getirildi.