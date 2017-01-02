Diğer
Kategoriler

Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı

Antalya’da kendisini terk eden kız arkadaşının iş yerine gelerek üzerine benzin döküp kendini yakan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kız arkadaşı terk edince kendini yaktı

02 Ocak 2017 18:39

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde meydana geldi. A.K., yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı kız arkadaşı A.S’nin sabah “Her şey bitti, buraya kadarmış. Seni bir daha görmek istemiyorum” sözleri üzerine bunalıma girdi. Daha sonra A.S.’nin çalıştığı fırına giden A.K., pet şişeyle aldığı benzini iş yerinde kafasından aşağıya döküp kendini yaktı. Bir anda alev alan A.K., iş yerinde bulunanlar tarafından yangın tüpü ile söndürüldü. Elinde ve vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluşan A.K., olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Akalan

Etiketler: antalya, kendini yaktı, Kız arkadaşı terk edince


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara -5°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç