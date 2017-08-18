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Kız meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini vurarak öldürdü

Kayseri'de 1 kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kardeşini av tüfeği ile öldürdü.

Kız meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini vurarak öldürdü

18 Ağustos 2017 09:11
Kız meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini vurarak öldürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Yalıntepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kardeş olan Adem T. (51) ile Yakup T. (47) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem T., yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Yakup T.'nin kafasına ateş etti. Yakup T. olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan Sümeyye E. isimli kadın da yaralandı.

Sümeyye E.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapının kilitli olması üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Kapıyı koçbaşı ile kıran ekipler, Adem T.'yi evde bulamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kapıyı kilitleyerek kaçan Adem T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan Sümeyye E. ise sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Alparslan Ötüken
 

Etiketler: kız meselesi


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