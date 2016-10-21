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Kızgın lokantacıdan vatandaşlara bedava yemek

Gaziantep’teki bir lokanta sahibi, yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı iş yapamadığı iddiasıyla bütün yemekleri vatandaşlara bedava dağıttı.

Kızgın lokantacıdan vatandaşlara bedava yemek

21 Ekim 2016 19:25

Gaziantep’te son dönemlerde artan terör saldırısı tehdidi nedeniyle, alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle yolların kapanması satış yapmalarını engellerken, işletme sahiplerinin tepkisine neden oldu. Stat çevresindeki Aşina lokantasının sahibi Bülent Erleblebici, yoğun güvenlik tedbirleri kapsamında yolların kapatıldığını her maçtan 6 saat önce bu çileyi çektiklerini, bu nedenle müşterilerin lokantaya gelmediğini söyledi. Lokantadaki yemeklerin hepsini sokaktaki vatandaşlara bedava dağıtarak güvenlik önlemlerini protesto etti.

Güvenlik nedeniyle yolların kapanmasına tepki gösteren lokanta sahibi Bülent Erleblebici, ”Bugün yine her zaman ki gibi Gaziantep’te maç var. Maçtan 6 saat önce her zamanki gibi yollarımız yine kapatıldı. Mitingler oldu yine kapatıldı. Kamyonlar çekildi. Burada haliyle müşteri kalmadı. Arabalar da gelip gidemiyor. Bizde yemeklerimizi dökeceğimize milletin midesine gitsin dedik. Burada çalışan işçilerin parasını SSK ve maliyenin parası nasıl ödenir. Bunları dert eden yok. Bu kadar tehlike arz ediyorsa maçı neden oynatıyorsunuz. O stada gelen insanları niye tehlike atıyorsunuz. İptal edin ligi gitsin” diyerek tepki gösterdi.

Protestoyu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar bedava yemeğin keyfini çıkardı. Yemekten son derece memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, ”Milletin nimetini çöpe niye atıyorsunuz. Yolları kapatıyorsunuz millet satış yapamıyor. Bizde çöpe gitmesen diye yemekleri yiyoruz” diye konuştu.

Etiketler: kızgın lokantacı


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