Kızılay kan bağışı kampanyası devam ediyor

Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmak isteyen vatandaşların yanında olan Türk Kızılayı, vatandaşlara hem ikramlarda bulundu hem de kan bağış kampanyası düzenledi. 15 Temmuz gecesi Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından vatandaşlara maden suyu dağıtılırken kan bağışına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu kan bağış aracında kan veren vatandaşlar 2 günde 137 ünite kan bağışında bulundu. Kan bağış aracının 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Bahadır Muhlis Gökgül