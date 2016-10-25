Irak Ordusu ve Peşmerge güçlerinin Musul’u DEAŞ’ın elinden kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında oluşabilecek göç ve insani kriz nedeniyle Türk Kızılayı tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 20 araçlık tır konvoyu Erbil’e ulaştı. "Musul da Senin Yurdun" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri Erbil kentindeki Türk Kızılayı depolarına indirildi. Depolara indirilen malzemeler dağıtıma hazır hale getirildi. Göç oluşması halinde anında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyon Başkanı Bülent Bilgin, “Tırlarımız geçtiğimiz Perşembe günü yola çıktı. Bu ilk parti yardım malzemesi 20 tırdan oluşuyor. 527 ton insani yardım malzemesinden oluşuyor. İçinde çadır, battaniye gibi barınma malzemeleri, hijyen ve gıda malzemeleri bunun dışında kışlık giysi getirdik. Bu malzemeleri Musul operasyonu kapsamında göç eden insanlara dağıtacağız. İhtiyaç halinde yardımlarımızın devamı da gelecek. Göçün 100 ile 200 bin arasında olacağı söyleniyor. Henüz büyük bir göç dalgası yok. Ama biz buna hazırlıklıyız” dedi.



İsmail Coşkun-Mehmet Altunışık