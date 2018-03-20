Kızıltepe’de bir markete silahlı soygun

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 19.03.2018 saat 20:00 sıralarında edinilen bilgilere göre markete uzun namlulu silahla market görevlilerinin iddialarına göre, 2 şahıs yüzleri maskeli olarak birinin elinde pompalı tüfek, diğerinin elinde satır olduğu iş yeri içerisinde tüfekli şahsın bir el ateş ettiği ve diğer şahsın satırla çalışanları tehdit ederek market içinde bulunan 3 adet satış kasası içindeki kağıt paraları ve madeni paraları alarak kaçtıkları bilgisi alındı.

Anons üzerine olay yerine gelen asayiş büro amirliğine bağlı ekiplerin gelmesi ile şüpheli şahısların araçla kaçtıkları bilgisi elde edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı diğer ekipler ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ne bağlı ekiplerle birlikte yapılan araştırmada TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından terk edilmiş halde bulunan 47 AAB 095 plakalı aracın kiralık olduğu ve arıcı kiralayan şahısların oto kiralama firmasında oldukları bilgisi üzerine harekete geçen ekipler Eyüp Doğan ve Abdurrahman Adın isimli şahısları yakaladı. Yapılan çalışmaların ardından 2500 TL ile olayda kullanılan pompalı tüfek ve satır ele geçiren emniyet ekipleri olayda kullanılan aracı da otoparka çekti.

Şüpheli şahıslar Eyüp Doğan ile Abdurrahman Aydın Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilerek gerekli işlemler başlatılmıştır.

Diler Erbeyi