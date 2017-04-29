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Kızına yurt çıkmaması meslek sahibi yaptı

Üniversiteyi kazanan kızına yurt çıkmaması üzerine Gaziantep'e yerleşen Nurgül Çetin, kızını okutabilmek için öğrendiği bakırcılık mesleği ile hayata yeni bir başlangıç yaptı.

Kızına yurt çıkmaması meslek sahibi yaptı

29 Nisan 2017 11:38
Kızına yurt çıkmaması meslek sahibi yaptı - Tıkla İzle

Kızı Gaziantep Üniversitesini kazanan Nurgül Çetin, Kredi Yurtlar Kurumuna yapılan müracaatta yurt çıkmayınca, Malatya’dan Gaziantep'e taşındı. Kızını okutabilmek için çalışmak zorunda kalan Nurgül Çetin, eşinin karşı çıkmasına rağmen İŞKUR’un açtığı meslek kurslarına katıldı. Burada bakırcılık mesleğini öğrenen Çetin, azmi ve çabası ile bakır ustası olmayı başardı. Daha önce yurt çıkmaması nedeniyle çevresini bırakıp Gaziantep'e taşınmak zorunda kalan Çetin, şimdi ise yeni bir meslek ile hayata yeni bir başlangıç yaptı.

"Kızıma yurt çıkmadığı için seviniyorum"

Kızına yurt çıkmadığı için sevindiğini belirten Çetin, "Her şeyde bir hayır vardır. Kızıma yurt çıkmayınca çok üzülmüştüm. Ama Allah büyük, bunda hayır varmış. 2012 yılında kızım Gaziantep Üniversitesini kazandı. Yurt çıkmayınca ben Malatya’dan kızımın yanına geldim. Buraya taşınmak zorunda kaldım. Kızımın daha rahat etmesi için okuması için Gaziantep'e geldikten 2 ay sonra komşumun gelini sayesinde bakır işlemeciliği kursuna başladım. 400 lira da para veriyorlardı. Eve katkısı açısından da hoşuma gitmişti. İşimi mesleğimi çok seviyorum, evime katkıda bulunuyorum. Kızımın bu sene son senesi inşallah bitirecek. 5 senedir de bu işi yapıyorum 5 ay staj gördüm. Devletimize ve Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık’a teşekkür ederim" dedi.
 

Lider Olgun
 


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