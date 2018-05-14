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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan İsrail’e kınama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsrail-Gazze sınırında yapılan protestolarda 52 Filislinli'nin İsrail askerlerince öldürülmesini kınayarak, “Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncıdan İsraile kınama

14 Mayıs 2018 20:45

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırında Filistinlilere düzenlediği saldırılar hakkında, “Silahsız insanları hunharca katleden İsrail’i şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin bölgedeki tansiyonu yükselten hareketlerde bulunduğunu söyleyen Akıncı, ABD’nin bu tutumundan vazgeçmesi ve İsrail-Filistin barışını destekleyici adımlar atması gerektiğini kaydetti. Dünya kamuoyunun tepkisine rağmen ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaktan vazgeçmediğini belirten Akıncı, “Bölge barışı ve istikrarına yeni bir darbe anlamındaki bu karar daha şimdiden onlarca Filistinlinin ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına neden olmuştur” şeklinde konuştu.  

 

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