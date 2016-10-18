Meclis Şeref Salonu’nda saat 14.30’da gerçekleşen kabulde Türkeş, KKTC’ye teknik heyetle birlikte iki günlük çalışma ziyareti için geldiklerini, farklı bakanlıkların ekonomik programla ilgili meseleleri bulunduğunu söyledi. Çalışmaların bu sabah itibarıyla başladığını belirten Türkeş, KKTC’ye gelmişken Cumhurbaşkanı ve Meclis başkanını da ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Meclis Başkanı Sibel Siber de, masa başında karşılıklı diyalogla yapılanın en iyi iletişim olduğunu söyledi. Siber, ülke insanının daha iyiye ve güzele ulaşabilmesi adına yapılacak projelerin en iyi şekilde sonuçlandırılmasını diledi.