KKTC’de asgari ücret belli oldu

KKTC Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017’nin ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıya, KKTC Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Araoğlu ve işçi tarafını temsilen Hür-İş Federasyonu Temsilcisi Yakup Latifoğlu ve tarafların diğer üyeleri yanında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti, yüzde 7.65 (155TL) artış ile brüt 2 bin 175 TL, net bin 901 TL olarak belirlendi.

Yeni asgari ücretin 1 Temmuz 2017’den itibaren geçerli olacağı belirtildi.