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KKTC’de restore edilen 500 yıllık Kumarcılar Hanı açıldı

Osmanlı döneminde Lefkoşa’da inşa edilen 18 handan biri olan yaklaşık 500 yıllık Kumarcılar Hanı, restorasyonunun ardından düzenlenen törenle açıldı.

KKTCde restore edilen 500 yıllık Kumarcılar Hanı açıldı

24 Kasım 2016 09:48
500 yıllık Han restore edildi - Tıkla İzle

Lefkoşa'da restore edilen tarihi Kumarcılar Hanı, törenle KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı. Lefkoşa Suriçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı'nın açılış törenine, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, mal sahibi Aziz Kent, Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve konuklar katıldı. Folklor gösterisinin de yapıldığı açılışta KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Aziz Kent konuşma yaptı.

Özgürgün: "500 yıllık tarih canlandırıldı"
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, çocukluğunun geçtiği ve çok ciddi emeklerle bugüne taşınan mekanın açılışının hem duygusal hem de güzel bir gün yaşamasına neden olduğunu söyledi.
Hanın Lefkoşa için çok büyük bir değer olduğunu belirterek, bugüne gelmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Özgürgün, 500 yıllık geçmişi olan bir tarihi canlandıran herkesi kutladı.
Başbakan Özgürgün, Büyük Han ve Kumarcılar Hanı gibi diğer önemli eserlerin de aynı hassasiyetle ülkeye kazandırılacağını kaydederek 'hayırlı olsun' dedi.

Ataoğlu: "Bölgeye ekonomik değer de katacak"
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Kumarcılar Hanı’nın, Büyük Han'dan sonraki ikinci büyük han olduğunu belirterek, ülke turizmine ve bölge esnafına ciddi şekilde kazanım sağlayacağına inandığını belirtti. Ataoğlu, bu değerli mekanın bölgeye ekonomik değer de katacağına işaret etti. Ülke turizmini tanıtım etkinliklerinin sürdüğünü ve bu çalışmalardan kazanımların olduğunu kaydeden Ataoğlu, doluluk oranlarının yüzde 70'lerde olduğunu ifade etti. Ülkede turizm alanında yapılan çalışmaları anlatan Ataoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür etti. Turizm tanıtım çalışmalarının çok iyi gittiğini, turist akışının hızlandığını ve esnafın da bundan büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Ataoğlu, bu çalışmalara devam edeceklerini ve yaz sezonunda turizmin gelişeceğine ve yatak sıkıntısı yaşanacağına inandığını belirtti.

Kent ailesi, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, kendisinden önceki bakan Faiz Sucuoğlu'na teşekkür eden Ataoğlu, her koşulda yanlarında olup destek veren Türkiye Yardım Heyeti’ne de teşekkür etti. Ataoğlu, 38 iş yerinin hayat bulacağı ve her yerli ürünün sergileneceği hana gelecek turistlere en iyi şekilde hizmet edileceğine inandığını belirterek, hanın yaşam bulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Ataoğlu ülkeye, esnafa hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kent: "Ülkedeki bürokrasi aşılırsa yatırımlar kolaylaşacak"
KKTC Turizm Bakanlığı’na hanı kiralayan mal sahibi Aziz Kent açılışta yaptığı konuşmada, mutlu bir gün yaşadığını belirterek, hanı kullanımına aldığı yıllarda merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yaşadığı diyalogları anlattı. Kent, ülkedeki bürokrasi aşılırsa yatırımların kolaylaşacağını da söyledi.

Kumarcılar Hanı, 18 handan biri
Kumarcılar Hanı, Osmanlı idaresinden günümüze kadar Lefkoşa’da inşa edilen 18 handan biridir. Bakanlık, 12 Temmuz 2011 tarihinde imzalanan bir protokolle Kumarcılar Hanı’nı turizme kazandırmak amacıyla 15 yıllık bir dönem için kullanım hakkını, mal sahipleri Aziz Kent ve Behzat Azizbeyli’den devraldı. Tarihi Kumarcılar Hanı, finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından karşılanarak, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin kontrollerinde Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü tarafından restore edildi.

Restorasyon çalışmalarının ardından hanın, faaliyet gösterecek işyerleri tarafından turizme dönük kullanılmasını sağlamak amacıyla müracaatların Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından değerlendirileceği ve halkın kullanımına hazır hale getirileceği belirtildi.

Osmanlı döneminde inşa edilen Büyük Han’dan sonraki en önemli han olan Kumarcılar Hanı’nın, restorasyonu esnasında yıkık durumdaki batı cephesindeki odaların temel işleri yapıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında, Venedik dönemine ait olduğu düşünülen 70 cm kalınlığında 2 büyük kemer açıklığına sahip bir duvar bulundu. Tam tarihlendirme yapılabilmesi için hanın önemli görülen birkaç noktasından alınan taş ve harç örneklerinin İstanbul Yeditepe Üniversitesi’ne gönderildi. Bu kazılar sırasında ortaya çıkarılan çok miktarda su testisi, küp ve seramik parçaları Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından restore edilerek, bulundukları yerde oluşturulan özel bir bölümde, ortaya çıkarılan kemerlerle birlikte sergileniyor.

Emir Abdurrahman Bulut 

 

Etiketler: KKTC


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