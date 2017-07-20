KKTC'den Rumlara rest: 'Yolumuza Türkiye ile devam ederiz'

Kısa süre önce KKTC'nin tanınması yönünde kampanya başlatan The Great Middle East, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. İsviçre'de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs görüşmelerine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan, Rum tarafının tutumuna tepki göstererek, "Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü, yoluna kader birliği yaptığı Anavatan Türkiye ile devam edecektir." dedi.

Bakan Erturuloğlu'nun Rusça ve İngilizce yayınlanan açıklamalarının Türkçe'si ilk kez Türkiye gazetesinde yer aldı. Röportajdan önemli satır başları şöyle;

"RUMLAR TÜRKLERİN EŞİT STATÜDE OLMASINA KARŞI ÇIKIYOR"

50 yıllık müzakere süreci, tarafların Kıbrıs konusundaki pozisyonları ve vizyonlarının taban tabana zıt olduğunu nihai bir şekilde ortaya koydu. Kıbrıs Türk tarafı, adanın iki sahibinden biri olarak bütün samimiyetiyle eşit ortaklık zemininde bir uzlaşı ararken, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğu noktasından hareketle hakimiyetçi bir yaklaşım izlemiş, Kıbrıs Türk halkına eşit bir statü tanınmasına ısrarla karşı çıkmıştır. Rum tarafının bu yaklaşımının tarihi, hukuki ve siyasi açıdan yanlış olduğu ve bir temele dayandırılamayacağı açık.

"KARŞILIKLI SAYGI İÇERİSİNDE YAŞAMANIN YOLLARINI ARAMALIYIZ"

Coğrafya, Kıbrıs’taki iki eşit halkı, sorunlarına iyi komşuluk ilişkileri içinde karşılıklı anlayışa dayalı bir uzlaşı bulmaya zorlamaktadır. Bunu federasyon yoluyla sağlamaya yönelik girişimler başarıya ulaşamadığına göre, çabalarımızı iyi komşuluk ilişkileri temelinde, karşılıklı saygı ve yan yana barış içinde yaşamanın yollarını aramaya yönlendirmeliyiz. Bu hem bizim vizyonumuz hem de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz.

"ANAVATAN TÜRKİYE İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıbrıs Türkü alternatifsiz değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ile istişarelerini sürdürmekte. Bu görüşmelerin neticelenmesini müteakip izlenecek ortak yolda gerek Kıbrıs Türkü gerekse Türkiye’nin çıkarları gözetilerek çalışmalarımız sürecektir. Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü yoluna kader birliği yaptığı Anavatan Türkiye ile devam edecektir.