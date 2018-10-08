Klima yüz felcine sebep olabilir

Özellikle arabalarda klimaların yüksek ayarda açılmasının bazı virüsleri uyarabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Güneri, “Klimanın yüksek fanda çalıştırılması yakın bir esinti oluşturacağı için sadece yüz sinirini etkilemesi açısından değil içerisinde bulundurduğu bir takım bakteri ya da polen tarzı maddeleri üflemesi açısından da sağlık sorunu oluşturmaktadır. O yüzden klima filtrelerinin çok titizlikle temizliğinin sağlanması ve çok düşük ısıda yakın ve kuvvetli fan üflemeli yapılmamasında sağlık açısından yarar vardır” dedi.

Yüz felcinin toplumda oldukça sık görüldüğünü ve çok farklı nedenlerle gelişebildiğini belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, “Yüz felci iki şekilde gerçekleşir. Merkezi nörolojik hastalıklara bağlı olanlarda ağız kenarı ve yüzün alt bölümünde hasar var iken, kulak burun boğaz bölgesindeki yüzün sinir alanına bağlı yüz felci yüzün tek taraflı yani alından ağız kenarına kadar bütün mimik hareketlerindeki eksiklikle kendini belli eder. Yüz felci geçiren kişi alnını kırıştıramaz, kaşını kaldıramaz, gözünü kapatamaz. Burun, yanak çizgisinin oluğu ortadan kalkar, ağız kenarı aşağı doğru sarkar ve ıslık çalamaz. Bunların bir kısmı sinir hastalıklarında bir kısmı da sinire komşu olan bölge hastalıkları ile ilgilidir. Sinirin kendi hastalıkları içerisinde mevsim değişimlerinde daha sık gördüğümüz virütik tetiklemelerle ortaya çıkan kendiliğinden geçme şansı yüksek olan yüz felçleridir. Öyle ki bu tür tablolarda kişi akşam sağlıklı yatar, sabah yüzünün hareket eksikliği ile kalkabilir. Bu tür rahatsızlıklarda yüz felcinin karakteri 3 gün içerisinde giderek ağırlaşır. 3. günden sonra genelde hasar sabit kalır. Hasarın sabit kaldığı dönemdeki bulguya göre tedavi gerektiren ya da gerektirmeyen türde hastalık tipleri ortaya çıkar. Eğer komple bir yüz felci oluştuysa, kişi gözünü hiç kapatamıyorsa, ağız çok düştüyse, gözünde kuruluk var ise bu seyir açısından olumlu haber vermemektedir” dedi.

“MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNE VE SOĞUK HAVAYA DİKKAT”

Sonbaharın gelmesiyle mevsim değişikliğinin başladığını ve soğuk havaya dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren İzmir Özel Egesante Tıp Merkezi doktorlarından Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, “Mevsimsel değişikliklerde ortaya çıkan hızlı yüz felçleri genelde vücutta uyur halinde bulunan virüslerin termal uyarılar özellikle soğuğa maruz kalma halinde tekrar uyarılmasıyla ortaya çıkan virütik sinir enfeksiyonlarıdır. Genelde sinirlerin kavşak noktalarındaki hücrelerin virütik hastalığa uğradığı zaman karşımıza sinirin fonksiyonlarında kayıp çıkmaktadır. Toplumda 10 hastanın yaklaşık 6'sı bu tür nedenlerle yüz felci geçirmektedir. Kalan 4 hasta kulak burun boğaz hastalıkları içerisinde kronik ve akut kulak hastalıkları enfeksiyonlarıdır” ifadelerini kullandı.

“KLİMALARI YÜKSEK AYARDA AÇMAYIN”

Özellikle arabalarda klimaların yüksek ayarda açılmasının bazı virüsleri uyarabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Güneri, “Klimanın yüksek fanda çalıştırılması yakın bir esinti oluşturacağı için sadece yüz sinirini etkilemesi açısından değil içerisinde bulundurduğu bir takım bakteri ya da polen tarzı maddeleri üflemesi açısından da sağlık sorunu oluşturmaktadır. O yüzden klima filtrelerinin çok titizlikle temizliğinin sağlanması ve çok düşük ısıda yakın ve kuvvetli fan üflemeli yapılmamasında sağlık açısından yarar vardır” dedi.

“MOTOSİKLET KULLANICILARI RÜZGARA MARUZ KALMAYIN”

Motosiklet kullanıcılarının da kask takmadıkları sürece aynı riskle karşı karşıya kalabileceklerini dile getiren Güneri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplumda iş kolu ya da merak gereği motosiklet kullanım oranı giderek artıyor. Bu memnun edici ama motosiklet, bisiklet kullanmanın bir takım kendine özgü koruyucu tedbirlerin de mutlaka alınması gerekiyor. Yüksek hızda seyahat edildiğinde koruma şartları hep sürücü aleyhin e geliştiği için sürücünün kendisini koruması gerekiyor. Korunma yüz felci açısından düşünüldüğünde kafa travması açısından düşünüldüğünde mutlaka kask kullanmayı gerektiriyor. Eğer kask kullanılmadan rüzgarı uzun süre yüz temasına almak yüz felci gelişmesine hazırlayıcı bir faktör. İstenmeyen motosiklet kazalarında en fazla etkilenen yapılardan birisi de yüz siniridir. Kafa kemiklerinde ortaya çıkabilecek kırıklara ait bir bulgu olduğu için beraberinde hayati bir takım beyin hasarları da getirebilmektedir. Lütfen motosiklet binerken kaskımızı takalım ve aşırı süratten sakınmaya çalışalım.”