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Klimadan çıkan yangın bir evi kül etti

İzmir’in Konak ilçesinde, klimadan çıkan yangın bir evi kül etti.

Klimadan çıkan yangın bir evi kül etti

29 Ekim 2017 23:25
Klimadan çıkan yangın bir evi kül etti - Tıkla İzle

Olay, saat 22.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1411 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Nebahat Gazanfer evde tek başına olduğu sırada, açtığı klima bir anda alev aldı. Klimadan çıkan yangın, kısa sürede evin birçok noktasına ulaştı. Yaşlı kadının evinden dumanlar çıktığı gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gazanfer, aynı mahallede oturan 67 kardeşi Reşat Yurtseven tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, Yurtseven ablasının evinden dumanlar yükseldiğini görünce büyük bir korku yaşadığını belirtti. Yangından yara almadan kurtulan Nebahat Yurtseven, mahalleli tarafından sakinleştirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Halil İbrahim Karabıyık - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: İzmir, Konak, yangın

 

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