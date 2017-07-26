Klimalar bozulunca Bakan Tüfenkci konuşmasını yarıda kesti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kocaeli Ticaret Odasında üyeler, meslek komiteleri ve iş adamları ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karasomanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, ilçe belediye başkanları, oda üyeleri, iş adamları ve il protokolü katıldı.

"Küresel krizden bu yana 7,5 milyon vatandaşımıza istihdam sağladık"

Toplantıda oda üyelerine Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden bahseden Bakan Tüfenkci, "2002'den baktığımız zaman 2016 yılı sonuna kadar Türkiye ekonomisi reel olarak yüzde 115 büyüme kaydetti. 2017 yılında inşallah bu rakamları çok daha yukarıya çekeceğiz. Burada TOBB Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğine TOBB yöneticilerimizin, sanayicilerimizin, iş adamlarımızın taahhütlerine baktığımızda 1 milyon 488 bin kişiye istihdam sağlandı. Nisan ayında istihdam seviyemizi 28 milyon 157 bin kişiye çıkardık. Böylece küresel krizden bu yana yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza ilave istihdam sağladık. Bu rakamlar gerçekten önemli rakamlar" dedi.

"Avrupa Birliğinde bizim kadar istihdamını arttırabilen ülke yok"

Bu rakamların bir mesaj verdiğini dile getiren Tüfenkci, “Türkiye istikrarını, birliğini, güvenini koruduğu sürece biz bunun daha üzerinde başarıları Allah'ın izniyle yakalayabiliriz. Baktığımız zaman küresel krizden sonra Avrupa Birliği'nden bizim kadar istihdamını arttırabilen başka ülke yok. Hatta bazı ülkelerde istihdam kayıpları yaşandı. Bizim reel sektöre vermiş olduğumuz desteklerle beraber bankacılık sektörünün de harekete geçtiğini ve kredilerinin de arttığını görüyoruz. 2015 Eylül ile 2016 Haziran dönemini ele alırsak 9 aylık süreçte 88 milyar TL kredi verilmiş. 2016 Eylül ile 2017 Mart döneminde 220 milyar TL'lik kredi verildi. Bunun 124 milyar TL'lik kısmı 2016 Eylül'ü ile Aralık dönemine aittir. Sadece işin kredi boyutuna bakıp kredi genişlemesi dersek meseleye tek yönlü yaklaşmış oluruz” diye konuştu.

"Dış ticaret hacmindeki daralmanın sebebi hain darbe girişimi"

2016'nın son iki ayından itibaren ihracatta sürekli artış yaşandığını belirten Bakan Tüfenkci, “Bizim ihracata verdiğimiz destekler, gümrüklerde yapmış olduğumuz iyileştirmeler ihracatın artışında ve ivme kazanmasında önemli bir rol oynadı. 2016 yılı Temmuz ayına baktığımız zaman ihracatımız yüzde 11.5 azalırken dış ticaret hacmimizde yüzde 16.4 daralma görülmüştür. Bu daralmanın sebebine baktığımızda tamamen o hain darbe girişimidir. Her birimize bu darbe girişiminin darbe vurduğunu ve etkilemeye çalıştığını görüyoruz. Ama almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle biz ihracatımızı da toparladık, son 6 ayda yüzde 8.2 oranında güçlü bir artış yakaladı. Bunun büyümeye katkıları da yüzde 2.2'lere erişti” şeklinde konuştu.

"Otomotiv ihracatı 14.4 milyar dolara yükseldi"

Otomobil ihracatında güçlü yükselişle birlikte yılın ilk çeyreği itibariyle net dış ticarette yüzde 2.2 büyüme olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, “Bunda dış ticaretimizde yüzde 22.4 oranında da Türk otomotiv sektörü katkı vermiştir. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 11.7 milyar olan otomotiv ihracatı, bu yıl itibariyle 14.4 milyar dolara yükselmiştir. Konut, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki vergi indirimleri ile de iç ticarette ciddi büyüme rakamlarını yakalamış olduk” ifadelerini kullandı.

Klimalar bozulunca konuşmasını yarıda kesti

Klimalar bozulunca konuşmasını bitirmek zorunda kalan Bakan Tüfenkci, “Herhalde şanstan Kocaeli Ticaret Odasının böyle sıcaktan klima sisteminin bozulmasını başkan ve sizler de öngöremezdiniz. Daha fazla konuşursam salonda insan kalmaz. Onun için burada bitireyim” diyerek sözlerini tamamlayınca salondakiler kahkahalar eşliğinde Bakan Tüfenkci'yi alkışladı.

Gürcan Yılmaz - Uğur Konuk



