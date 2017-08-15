Diğer
Kategoriler

Klimalı seyahat zehirli hava solunumu azaltıyor.

Bilim adamları trafikte klima ile seyahat etmenin zehirli hava solunumu yüzde 30'lara kadar düşürdüğünü tespit etti.

Klimalı seyahat zehirli hava solunumu azaltıyor.

15 Ağustos 2017 15:30

Sıkışık trafikte saatlerce eve dönmeyi veya işe varmayı beklemek çalışanları ruhsal olarak olumsuz etkilerken, zehirli gaz solunumuna da sebebiyet veriyor. Trafikte salınan zehirli gazlar üzerine araştırma yapan Washington Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı, klima açıkken seyahat etmenin zehirli gaz solunumunu yüzde 30'lara kadar düşürdüğünü tespit etti. 

2014 yılından bu yana farklı cihazlar ile araç içine sızan zehirli gazların ölçümünü yapan araştırmacılar, trafikte seyir halindeki araçlardan salınan gazların sürücülere ve yolculara farklı koşullarda farklı etkiler yaptığını saptadı. Yapılan deneylerde klima açık ve araç camları kapalı şekilde seyahat edildiğinde araçtaki kirli havanın yüzde 20 ile yüzde 30 oranında düştüğü görüldü.

Özellikle ağır vasıtalı araçlar ve otobüslerin bulunduğu bir yolda camları kapalı ve klima açık olacak şekilde araç kullanmak, araç içindeki zehirli gaz oranını azaltıyor. Araştırmacılar yeni araç kabini sistemlerinin kirli havayı araç dışında tutma da daha başaralı olduğunu ifade ederken, araç camının sürekli kapalı tutulmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
 

Etiketler: klima


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç