Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » KOAH hastası sigaranın zararlarını ilginç bir ironiyle anlattı

KOAH hastası sigaranın zararlarını ilginç bir ironiyle anlattı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yatan KOAH hastası 75 yaşındaki Mehmet Fahrettin Solmaz ilginç bir tavsiyede bulunarak “Arkadaşlara tavsiye ederim. Düşmanı varsa öldürmesin dövmesin sigaraya alıştırsın” dedi.

KOAH hastası sigaranın zararlarını ilginç bir ironiyle anlattı

16 Kasım 2016 17:33
KOAH hastası sigaranın zararlarını ilginç bir ironiyle anlattı - Tıkla İzle

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği tarafından Dünya KOAH günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kliniğin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Prof. Dr. Pınar Çelik ve Asistanlar Halise Zengin, Ökkeş Gültekin ve Meltem Yazar tarafından bilgi verildi. KOAH hakkında bilgi veren MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, KOAH’ın az bilinen bir hastalık olduğunu belirterek, “Az bilinen bir hastalık. Özellikle sigara içenlerde çok fazla görülüyor. Çok öldüren bir hastalık. Bugün Türkiye’de tüm nedenler içinde 3. sırada öldüren hastalık. O nedenle çok önemli. KOAH önlenebilir, korunabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. 40 yaş üzerinde erkeklerde ve sigara içen kişilerde daha fazla görülüyor. Öksürük balgam çıkarma nefes darlığı şeklinde başlar. Başta nefes darlığı eforla olur. Ama giderek istirahat halinde olur. Bir kişi belli bir yaşın üzerinde sigara içiyor ve ya bir meslek maruziyeti var, öksürüyor, balgam çıkarıyor zaman zaman nefes darlığı olursa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasını istiyoruz. Tüm Türkiye’de her 10 KOAH’lıdan 1 tanesi KOAH olduğunu bilmiyor. O nedenle biz beklide 10’da 1’ini tedavi edebiliyoruz. Ama 9 kişi henüz bunu bilmediği için bu farkındalık çalışmalarını yapıyoruz” dedi. Özellikle 40 yaş ve üzeri insanlarda görülen KOAH’ın sigaraya başlama yaşı düştüğü için daha genç insanlarda da görüldüğünü sözlerine ekleyen Yorgancıoğlu, “Genetik özelliği olan bir tipi var. O daha erken görülebilir. Ama sigara içme yaşı çok erkene kaydığı için giderek daha gençlerde de KOAH görmeye başladık” diye konuştu.

KOAH’lı hastanın dikkat çeken tavsiyesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde tedavi gören 75 yaşındaki KOAH’lı Mehmet Fahrettin Solmaz’ın tavsiyesi ise dikkat çekti. Solmaz, “Arkadaşlara tavsiye ederim. Düşmanı varsa öldürmesin dövmesin sigaraya alıştırsın. Salı versin. Aynen söğüt ağacı gibi içi boşalıyor. Ondan sonra hastaneye" dedi. Sigara içtiği için pişman olduğunu sözlerine ekleyen Solmaz, "Zıkkımın kökünü içeydim, pişmanlık ne demek. Sigara kadar lanet bir şey yok. En kötü şey sigara” dedi. KOAH tedavisi gören 46 yaşındaki Ümmü Gürle ise hiç sigara içmediğini ancak bronşit hastalığının ilerleyerek KOAH’a dönüştüğünü belirterek, “Çocuklarım var. Onları okula götüremiyorum. Çok rahatsızım. En ufak şeyden balgam oluyor. Çok rahatsızım. Çarşıya giderken 10 defa dinleniyorum” diye konuştu.

AYKUT YENİÇAĞ 

Etiketler: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mehmet Fahrettin Solmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!