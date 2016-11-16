Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği tarafından Dünya KOAH günü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kliniğin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Prof. Dr. Pınar Çelik ve Asistanlar Halise Zengin, Ökkeş Gültekin ve Meltem Yazar tarafından bilgi verildi. KOAH hakkında bilgi veren MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, KOAH’ın az bilinen bir hastalık olduğunu belirterek, “Az bilinen bir hastalık. Özellikle sigara içenlerde çok fazla görülüyor. Çok öldüren bir hastalık. Bugün Türkiye’de tüm nedenler içinde 3. sırada öldüren hastalık. O nedenle çok önemli. KOAH önlenebilir, korunabilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. 40 yaş üzerinde erkeklerde ve sigara içen kişilerde daha fazla görülüyor. Öksürük balgam çıkarma nefes darlığı şeklinde başlar. Başta nefes darlığı eforla olur. Ama giderek istirahat halinde olur. Bir kişi belli bir yaşın üzerinde sigara içiyor ve ya bir meslek maruziyeti var, öksürüyor, balgam çıkarıyor zaman zaman nefes darlığı olursa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasını istiyoruz. Tüm Türkiye’de her 10 KOAH’lıdan 1 tanesi KOAH olduğunu bilmiyor. O nedenle biz beklide 10’da 1’ini tedavi edebiliyoruz. Ama 9 kişi henüz bunu bilmediği için bu farkındalık çalışmalarını yapıyoruz” dedi. Özellikle 40 yaş ve üzeri insanlarda görülen KOAH’ın sigaraya başlama yaşı düştüğü için daha genç insanlarda da görüldüğünü sözlerine ekleyen Yorgancıoğlu, “Genetik özelliği olan bir tipi var. O daha erken görülebilir. Ama sigara içme yaşı çok erkene kaydığı için giderek daha gençlerde de KOAH görmeye başladık” diye konuştu.

KOAH’lı hastanın dikkat çeken tavsiyesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde tedavi gören 75 yaşındaki KOAH’lı Mehmet Fahrettin Solmaz’ın tavsiyesi ise dikkat çekti. Solmaz, “Arkadaşlara tavsiye ederim. Düşmanı varsa öldürmesin dövmesin sigaraya alıştırsın. Salı versin. Aynen söğüt ağacı gibi içi boşalıyor. Ondan sonra hastaneye" dedi. Sigara içtiği için pişman olduğunu sözlerine ekleyen Solmaz, "Zıkkımın kökünü içeydim, pişmanlık ne demek. Sigara kadar lanet bir şey yok. En kötü şey sigara” dedi. KOAH tedavisi gören 46 yaşındaki Ümmü Gürle ise hiç sigara içmediğini ancak bronşit hastalığının ilerleyerek KOAH’a dönüştüğünü belirterek, “Çocuklarım var. Onları okula götüremiyorum. Çok rahatsızım. En ufak şeyden balgam oluyor. Çok rahatsızım. Çarşıya giderken 10 defa dinleniyorum” diye konuştu.

AYKUT YENİÇAĞ