Diğer
Kategoriler

Kocaeli Körfezi iki renk oldu

Kocaeli körfezi, derelerden gelen çamur sebebiyle iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi.

Kocaeli Körfezi iki renk oldu
Kocaeli Körfezi iki renk oldu - Foto Galeri

20 Ocak 2018 10:49
Kocaeli Körfezi iki renk oldu - Tıkla İzle

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde önceki gün başlayan kar yağışı, kent merkezinde hissedilmedi. Özellikle Cuma ve Cumartesi çıkan güneş, yaz aylarını arattırmadı. Ancak yüksek kesimlerde, kar yağışının yanı sıra yağmurda etkili oldu. Körfez ilçesinin yüksek kesimlerinde şiddetli yağmur, dereleri de harekete geçirdi. Körfez ilçesi Hereke semtinden geçerek Kocaeli körfezine boşalan dere, adeta kahverengi aktı. Çamur sebebiyle Körfez’in bir bölümü iki renk oldu. İlginç anlar havadan görüntülendi. Kahverengi ile mavinin ilginç buluşması drone ile görüntülendi.
Vatandaşlar ilginç anları cep telefonu ile görüntüledi.

Refik Fidan - Oğuzhan Eke

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç