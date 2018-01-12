Kocaeli’de aynı sokakta 4 farklı yangın çıktı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Orhan Mahallesi 1136 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan 4 ayrı binada art arda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların daha önceden müdahale ettiği yangınlar söndürülürken, yangınların kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanıklarının yangınlara uyuşturucu madde kullanıcılarının sebep olduğu iddiaları üzerinde duran polis ekipleri, olay ile ilgili incelemesini sürdürüyor.