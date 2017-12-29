Kocaeli'de fabrika yangını... 3 fabrika alev alev yandı

İzmit ilçesi sanayi mahallesi Özbaki sokakta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bie nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi.

Yangın devam ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambalaj fabrikasının deposunda çıkan yangın devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, İzmit sanayi mahallesi Özbaki Sokak'ta bulunan ambalaj fabrikasının depo kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmı biranda alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan gıda deposuna ve otomotiv tesisine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle çevre ilçe ve illerden takviye itfaiye araçları olay yerine gönderildi. 3 işyerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İşçiler yangının rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinden çıktığını iddia ettiler.