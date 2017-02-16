Diğer
Kategoriler

Kocaeli'de feci ölüm kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken elektrik direğine çarpan aracın yanması sonucu araç sürücüsü yanarak feci şekilde can vermişti. Meydana gelen kaza ve kaza sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kocaelide feci ölüm kamerada

16 Şubat 2017 10:34

Olay, dün Gebze Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana gelmiş, Orhan Danış (28) idaresinde ki 34 GJ 5940 plakalı lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik direğine çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yanan aracın içerisinde bulunan şoför Orhan Danış feci şekilde can vermişti.

Yanarak feci şekilde can veren Orhan Danış’ın kaza yapma anı ve kaza sonrası kameralara saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde sürücü Danış’ın boş caddede süratli bir şekilde gelerek elektrik direğine çarptığı ve çarptıktan kısa bir süre sonra aracın motor kısmından yanmaya başladığı gözüküyor. Kazadan kısa bir süre sonra itfaiyenin olay yerine gelip yaptığı söndürme çalışmaları ile sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kameraya yansıyor.

Öte yandan kazanın hemen sonrasında motosikletli bir şahsın kazayı görmesine rağmen durmayıp olay yerinden uzaklaştığı da kamera görüntülerine yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaan Kızıl
 

Etiketler: araç, kamera, yanma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!