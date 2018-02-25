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Kocaeli'de kar yağışı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor.

Kocaelide kar yağışı

25 Şubat 2018 11:14
Kocaeli'de kar yağışı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de sabah erken saatlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde başlayan yağış sonrasında kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, şehir merkezinde ise yağmur etkili oldu. Günün ilerleyen saatlerinde etkisini arttırması beklenen kar yağışının olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.  

Yağmur Sezin Güner - Cihan Atik
 

Etiketler: kar, Kocaeli, yağış

 

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