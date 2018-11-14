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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ö. (38) idaresindeki 34 BPP 110 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Yusuf Ö. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yusuf Ö.'nün cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

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