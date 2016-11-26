Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Kocaelinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu

26 Kasım 2016 08:00
Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Yangın Kartepe Akmeşe yolu caddesi Sadun Atığ sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah 03.00 sıralarında fabrikada bulunan atık ayrıştırma bölümündeki atıkların olduğu alanda bilinmeyen bir nedene yangın çıktı. Çıkan yangını gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sev edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Fabrikadaki depolama alanında yanan malzemelerden kimyasal sızıntı olma ihtimaline karşı ise AFAD ekipleri ölçümler yaptı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluşan fabrikada, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

GÜRCAN YILMAZ

Etiketler: Geri dönüşüm, kocaeli fabrika yangını


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç