Yangın Kartepe Akmeşe yolu caddesi Sadun Atığ sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah 03.00 sıralarında fabrikada bulunan atık ayrıştırma bölümündeki atıkların olduğu alanda bilinmeyen bir nedene yangın çıktı. Çıkan yangını gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sev edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Fabrikadaki depolama alanında yanan malzemelerden kimyasal sızıntı olma ihtimaline karşı ise AFAD ekipleri ölçümler yaptı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluşan fabrikada, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

GÜRCAN YILMAZ