Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz Kocaelispor kulübünün maddi durumundaki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, “Geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntılardan dolayı önümüze çok hızlı bir şekilde bir gündem geldi. Bu süreçten dolayı hemen hemen 3 saat uyuyabildik. Bu süreçte şehirde, ülkede inanılmaz bir geri dönüş oldu, inanılmaz bir enerji oluştu. Bu gelişmeler ile birlikte Kocaelispor armasının ne kadar güçlü olduğunu bütün ülke hep beraber gördük” dedi.

“Kent Konut ile yapılan reklam anlaşması ile birlikte Kızılyıldız’a olan borçlarımız ödenecek”

Kocaelispor'un Kızılyıldız'a olan borçların ödeneceğini belirten Başkan Yavuz, "Kent yöneticilerimiz kulübümüze geçmişte çok destek vermiş. İki buçuk yıldır iyi bir sınavdan geçtik. Kızılyıldız sorununu kent ile birlikte çözmeye karar verdik. Farklı kulüplerden para alarak değil sorunu bu şehir ile çözmeliyiz. Büyüklerimiz bu zor günde Kocaelispor’un tekrar elinden tutmak istiyoruz diyerek görüşlerini belirttiler. Bu şehrin mücadelesinin yeniden başlangıcıdır. Büyüklerimizin desteğiyle birlikte bu sorunları aşıyoruz. Bütün şehir ile birlikte bir kampanya başlatacağız. Kent konut ile yapılan reklam anlaşmasıyla birlikte Kızılyıldız’a olan 800 Euro’luk borç ödenecek” diye konuştu.

İsmail Gündüz