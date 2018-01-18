Kocaeli’ye 12 bin metrekarelik dev eğitim kompleksi

Kuruluşunun 50’nci yılında 16 yeni kampüs yatırımı daha yapacak olan Uğur Okulları, Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki yeni eğitim kampüsünün lansmanını gerçekleştirdi. 2018-2019 akademik yılında eğitime başlayacak olan kampüs, 12 bin metrekarelik alan üzerinde, 54 derslikle, bin 300 öğrenciye son teknoloji eğitim verecek. Dev eğitim kampüsünün tanıtım toplantısına; Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları Müzeyyen Bedel Yalçın, Nil Çiçek ile Barış Sezgin, Başiskele Kampüsü Kurucuları Yücel Erdoğan ile Necip Katırağ, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er, okul müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Uğur Okulları Başiskele Kampüsünde kapsamlı eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, sportif ve sosyal alanlar da bulunuyor. Okulda, çeşitli laboratuvarların yanında teknolojik eğitimlerin verileceği alanlar da yer alıyor. Okul ilgili ilgili bilgi veren Başiskele Kampüsü kurucularından Yücel Erdoğan, Kocaeli’ye nitelikli bir eğitim kurumu kazandırdıklarını ifade ederek, “Ailesinin bir üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük eğitim ağı Uğur Okulları, Kocaeli’de yeni bir sayfa açıyor. Biz de bunun heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Okulumuz yaklaşık 12 bin 500 metrekare genişlikte kapalı alana sahip. Çok büyük sosyal ve sportif alanları var. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu, konferans salonu, basketbol sahası, tensi kortu ve halı sahası ile Kocaeli’deki en nitelikli okuldur. Uğur Okullarının 50’nci yılında böyle kampüsün açılışına vesile olan yatırımcımıza da buradan emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kocaeli’nin nitelikli eğitim kurumlarının gözdesi olması bizi gururlandırıyor”

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Zeki Er ise, Kocaeli’nin nitelikli eğitim kurumlarının gözdesi olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Uğur Okullarının da Türkiye’deki eğitim tarihine baktığımız zaman kendisini ispatlamış bir kurumdur. Dershanecilik eğitimlerinden de bildiğimiz çok kapsamlı bir okulumuzdur. İlimizde, hepimizin ortak kaygısı eğitim yöneticisi olarak, geleceğimizin umudu çocuklarımızın nitelikli şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapmaktır” diye konuştu.

“Eğitim Felsefimizi beş dil iki beceri üzerine kurguluyoruz”

Daha sonra Uğur Okullarının Başiskele Kampüsü hakkında bilgiler aktaran Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, “Uğur Okulları olarak 50’nci yılımızı kutluyoruz. 50’nci yılımız vesilesiyle de Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bin 300 kontenjanlı, çok büyük bir eğitim kampüsü yapıyoruz. Sanıyorum ki Kocaeli’nin en nitelikli eğitim alanlarına sahip kampüsünü yapıyor olacağız. Bu anlamda genel müdürlüğümüzün verdiği destekle güzel bir eğitim kurumu da Kocaeli’ye kazandırmış olduk. Yüzme havuzu, spor salonu, fizik- biyoloji-kimya laboratuvarları, STEM ve Robotik Laboratuvarları ile güzel bir kampüs kazandırdık Kocaeli’ye. Eğitim felsefimizi beş dil, iki beceri üzerine oluşturmuş durumdayız. Birinci felsefemiz anadil. Okumayı çok seven, okuma becerileri yüksek, okuduğunu anlayan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu yüzden anadil üzerine çok büyük yatırımlar yapıyoruz. İkinci dilimiz, bilimin dili matematik. Matematiğin, kültür ve sanatın hepsinin içinde olduğunu düşünerek bilimin dili matematiği öğretmeyi amaçlıyoruz. Üçüncü olarak İngilizceyi iyi konuşan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Beşinci dil ise davranış dili. Yani “öncelikle iyi insan olmak”. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: “Sanat ve Spor” Sanatın ve sporun hayatımızın her anında olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yurt Dışı Eğitimde BAU Global Pasaportu”

Uğur Okulları öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarında Cambridge YLE, KET, PET ve FCE sınav sertifikasyonlarına sahip olmalarını da hedefliyor. Uğur Okulları mezunlarının yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde, uluslararası merkezlerde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmaları amaçlanıyor. Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanıyor. Öğrenciler, İngilizce eğitimleri için İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyor. Öğrenciler, BAU Global iletişim ağında yer alan 5 üniversite, 4 dil okulu ve 5 akademik merkez başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyor.

Tanıtım toplantısı fotoğraf çekimi ve basın mensuplarının sorularının yanıtlanması ile son buldu.

