Kocali’de torbacı operasyonu: 20 gözaltı

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından bu kapsamda İzmit ve Gölcük ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 97,16 gram esrar, 13,20 gram sentetik kannabbinoid, 331 adet extacy, 1 gram kokain, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 11 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanırken, 9 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Murat Kanber

