Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda mücadele eden Kızılcabölükspor, evinde konuk ettiği Atiker Konyaspor’a 4-0 mağlup oldu.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, Konyaspor maçının kendileri açılarından zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "Çünkü aramızda bir seviye farkı var. Konyaspor’un ayağı oyun oynayan, bütünlük halinde hareket eden bir takım olduğunu da biliyorduk, biz de bunlara karşı bu şekilde hareket etmek zorundaydık. Bunu ilk yarıda korumayı başardık ama 40 ve 45’inci dakikada yediğimiz gollerle sıkıntı yaşadık. Esasen gol yemezsek, ikinci belki çok daha iyi olabilirdi. 2-0 olduktan sonra, bizim açımızdan ikinci yarı oyuna konsantre olmak çok zordu. Bunu da başaramadık zaten ve maç 4-0 bitti” dedi.

Takım olarak kupayı çok önemsediklerini belirten Şermet, gruptan en azından puan veya puanlar almak istediklerini söyledi. Şermet, “Çünkü burada kazandığınız zaman, bizim adımıza çok ciddi bir gelir var. Bu konuda önemsiyoruz. İlk maçlara başlarken, hedefimiz gruplara kalmaktı. Burada kura şansımız da yaver gitti ve gruplara kaldık. Şimdi grupta iki tane Süper Lig takımı var, bir tane ikinci lig takımı var ve üçüncü lig takımı olarak bir de biz varız. En azından biz de 3 puan almak istiyoruz, galip gelmek istiyoruz. En azında Gümüşhanespor’u burada yenmek istiyoruz veya burada kendi evimizde yenmek istiyoruz ya da Trabzonspor, Konyaspor’a karşı sürpriz yapabilir miyiz? Bir defa bu takımları iyi oynayarak yenemeyiz, biz bunun farkındayız. Aramızda bir seviye farkı var” diye konuştu.

"Çok iyi oynamamız 3 puan almamız için yeterli olmuyor"

Çok iyi oynamaları halinde bile 3 puan almanın yeterli olamayacağını belirten Şermet, "O yüzden futbol şansı bizim yanımızda olur. Bugün için de öyle, futbol şansı bizim yanımızda olurdu, biz çok iyi oynardık, belki bir sonuç elde edebilirdik. Ama bunu başaramadık, bu demek değildir ki, biz Konya’ya gideceğiz, önemsiz olarak göreceğiz. Böyle bir şey yok, biz kesinlikle kupayı önemsiyoruz. Çünkü yayıncı kuruluş bizim maçları yayınlıyor, bu bizim oyuncular için çok önemli bir olay. Galip gelmek için, puan veya puanlar kazanmak için de, bundan sonraki maçlarda da elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.

Kocaman: “Bugün oyun konuşacak gün değil”

Oyun ile ilgili çok konuşmak istemediğini belirten Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, “Ben genel olarak maçları değerlendirirken, maç ya da benzeri kelimedense, oyun-oyuncu olarak değerlendiriyorum. Hakikaten bir oyun bu, güzel de bir oyun, eğlenceli bir oyun. Ancak bugün bu güzel, eğlenceli oyunu anlatacak gün değil. Hakikaten iç yakıcı bir olaydı, maalesef dün gerçekleşen olay. 11 tane çocuğun, 12 kişinin öldüğü durumdan sonra, hakikaten oyun ile ilgili, eğlence sektörü ile ilgili bir şey söylemek içimden gelmiyor” ifadelerini kullandı.

"Kızılcabölükspor ile oynamaktan son derece memnun oldum"

Kupa organizasyonunun hiç tanımadıkları bir takımla oynama şansı verdiği için, kendisini memnun ettiğini belirten Kocaman, “Birkaç sezondur bu kupanın statüsü ile ilgili olarak ve oynanan maçlarla ilgili olarak, söylediğim bir cümleyle müsaade ederseniz bitireyim durumu. Ben doğru olduğunu düşünüyorum ve destekliyorum. Hem organizasyonları sağlayanların hem bu oyun şekline getirenlerin, yani lig pozisyonu ile ilgili olarak hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Bugün de bize, belki bizim hatamız, cahilliğimiz, tanımadığımız, bilmediğimiz, ismini bile belki duymadığımız bir takım ile oynama şansını verdi. Onlar bir Süper Lig takımı karşısında kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Biz onlarla oynarken, özellikle konsantrasyon boşluğundan doğan, doğabilecek şeyleri nasıl telafi edeceğimiz konusunda bir tecrübe sahibi olduk. Kızılcabölükspor ile oynamaktan, onları tanımaktan son derece memnum oldum” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu