Kocaoğlu, İzmirspor'un taleplerini değerlendirecek

İzmir'in en köklü futbol kulüplerinden biri olan İzmirspor'un yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette İzmirspor Kulüp Başkanı Mustafa Gürkan ile yönetim kurulu üyeleri Can Eren Işık, Mustafa Apak, Güven Uztuğ ve Emin Uztuğ hazır bulundu. Alt yapının önemine dikkat çekerek İzmir’in takımlarına ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmirspor yöneticilerinden gelen Osman Kibar sahasının zemin ve tribünlerini yenileme, Yeşilyurt sahasında zemin çalışması yapma ve İzmirspor tesisine şişme salon çadır kurma konusundaki talepleri de değerlendireceklerini söyledi. Lacivert-beyazlı ekibin yöneticileri, ziyaretin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na üzerinde “35 AZİZ KOCAOĞLU” yazan bir forma hediye etti.