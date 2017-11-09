Kocasının işkence ettiği kadın, ayağından sonra karnındaki bebeğini de kaybetti

Gaziantep'te kocası tarafından gece yarısında yatağından kaldırılarak, işkence yapılan ve tüfekle ayağından vurulan hamile Çağlar Aşık, 20 gün süren tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Yaralı ayağı kesilen acılı anne Çağlar Aşık, günler sonra yeniden çocuklarına kavuşmuştu. Yaklaşık 5 aylık hamile olan Çağlar Aşık'ın, yaşadığı olaylar nedeniyle çocuğunu da kaybetme riski bulunuyordu. 3 çocuk annesi Aşık, doktorların aldığı karar ile ayağından sonra karnındaki bebeği de kaybetti. çocukları ile yeni bir hayatın umuduyla yaşama yeniden sarılan anne, doktorların bebeğinin ağır derecede engelli olacağını belirtmesi üzerine ikinci bir yoku yaşadı. Hiç görmediği çocuğu ile birlikte yeni bir yaşamın hayalini kuran anne, 5 aylık hamileliğin ardından Mustafa ismini vermek istediği bebeğine veda etti.

İlk ve son kez kucağına aldı

Çağlar Aşık, cinsiyeti erkek olduğu belirlenen bebeğini ilk ve son kez kucağını almak istediğini söyledi. Aşık'ın bu isteği Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesindeki doktorlar tarafından yerine getirilerek, acılı anne ilk ve son kez kucağını aldı. Annenin bir süre bebeğinin sevmesinin ardından görevliler tarafından tekerlekli sandalyeye konulan bebek, hastane morguna götürüldü.

Göz yaşlarını tutamadı

Ölen bebeği nedeniyle göz yaşlarını tutamayan Çağlar Aşık, "Hadi ben kötüydüm, bu yavrunun, diğer çocukların ne günahı vardı. Bunlara nasıl kıyabildi. Ben ona ne yaptım. Hadi ben yaptım, bebeğim ne yaptı" dedi.

Bebeğin engelli olmasının sebebi

Çağlar aşık, çocuğun engelli olmasındaki sebepler ile ilgili "Doktorlar çocuğun bu duruma gelmesinin birçok sebebi olabileceğini' söyledi. Kan kaybetmiş olmam, yaşadığım büyük travma ve korku ya da ilaçlardan olabilirmiş. Bebeğimi doğurmak istiyordum" diye konuştu.

Cezaevindeki kocasından boşanmak istiyor

Acılı kadın, cani olarak nitelediği kocası M.A.A'ya beddualar yağdırarak, cezaevinden çıkarılmamasını istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisine yönlendirdiği avukat ile görüşerek, kocasından boşanacağını da belirten Aşık, "Artık onun soyadını bile taşımak istemiyorum. Herşeyi unutmak, geçmişe dönük hiç bir şey hatırlamak istemiyorum. Zaten ömür boyu taşıyacağım bir iz bıraktı. Ayağımın acısını halen yaşıyorum. Kızlarım ve oğlumun velayetini de alacağım" şeklinde konuştu.

Bebek defin edildi

Bebeğin cenazesi ise Sönmez ailesi tarafından hastaneden alınarak Akkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. İyileştikten sonra bebeğinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyleyen Çağlar Aşık, ziyarete diğer çocuklarını da götüreceğini ifade etti. Artık çocuklarının her şeyi bilmesini istediğini anlatan acılı anne, çocuklarına kocasının soyadını da vermek istemediğini vurguladı.