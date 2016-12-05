SDÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turhan Yavuz, koroner kalp hastalıklarının giderek daha da yaygınlaştığını ve kalp krizi ile gelen hasta sayısında belirgin artış olduğunu açıkladı. Kalp krizi geçiren kişilerin kalp kasında oluşan hasarın boyutuna göre ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Yavuz, ölen kalp dokusunun hastaların günlük hayatlarını ciddi olarak etkilediğini kaydetti. Bu hastalara koroner bypass ameliyatları ve ilaçlarla destek olunmaya çalışılsa da bunun etkisinin zaman zaman sınırlı olabileceğini, bu nedenle alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Özellikle kök hücre tedavilerinin birçok dokuda olduğu gibi kalpte de etkili olduğuna ait çalışmalar olduğunu anlatan Yavuz, "Kalp krizi sırasında kalbi hasar görmüş hastalara ameliyatla bypass yaparken aynı anda kök hücre nakli de yapılabiliyor. Böylece ölen kalp kasının tamiri mümkün olabiliyor. Herhangi bir ameliyat şansı olmayan kalp yetmezlikli hastalarda da kök hücre nakli ümit verici bir tedavi. Bacak damarları için yapılan kök hücre tedavisine ilave olarak kalpte de kök hücre naklini SDÜ Tıp Fakültesi’nde yapmak mümkün" dedi.

Prof. Dr. Turhan Yavuz, kalp krizi geçirmiş genç bir hastaya koroner bypass ameliyatıyla beraber kök hücre nakli yaptıklarını ve hastanın durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ferhat Kaya