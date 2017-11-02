Kolay vize veren ülkeler, turistlerin tercihlerinde belirleyici oluyor. Rekor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kiper, Türk vatandaşlarına kolay vize veren 10 ülkeyi şöyle sıraladı: Dubai, Rusya, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Hindistan, Pakistan, Meksika, İsrail.

İnsanların daha çok kolay vize alabilecekleri ülkeleri tercih ettiğini söyleyen Kiper, "Vizenin kolay verilmesi tatil tercihlerinde ekili oluyor. İnsanlar tatil planı yaparken az prosedürle ve birkaç günde vize veren ülkeleri göz önünde bulunduruyor" dedi.

Vizenin bir ya da iki günde çıktığını belirten Kiper, Meksika, Rusya ve Dubai’ye aynı gün vize çıkabildiğini belirtti.

En zor vize veren ülke Türkmenistan

Türk vatandaşlarına en zor vize veren ülkenin Türkmenistan olduğunu kaydeden Mustafa Kiper turizm sektöründeki uzun yıllara dayanan mesleki tecrübelerine dayanarak şunları söyledi: "Vizenin prosedürü ve kolayca çıkması diplomatik ilişkilere de bağlı. Mesela ABD vizeleri durdurdu. Almanya zorlaştırdı. En zor vize veren ülke Türkmenistan. Türk vatandaşlarına kolay vize veren 10 ülke ise Dubai, Rusya, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Hindistan, Pakistan, Meksika, İsrail".

Başka ülkeler üzerinden ABD vizesi başvurusu yapmak riskli

ABD ile vizelerin karşılıklı askıya alınmasının ardından ABD’ye gitmek isteyen bazı Türk vatandaşların başka ülkeler üzerinden ABD temsilciliklerine vize başvurusunda bulunduklarını söyleyen Kiper, bu yöntemin hem zor hem de risk taşıdığını belirtti.

Kiper, "ABD vizesi alabilmek için başka ülkelerdeki ABD konsolosluklarına başvuru yapmak isteyenler oluyor. Ama bu pek sağlıklı değil. Çünkü yurtdışından başvuru yapabilmek için oturma izni ve çalışma izni olması gerekiyor. Bunlar yerine getirilse bile vize alınması zor. Çünkü Türklere karşı zaten bir ön yargı var. Üçüncü bir ülke üzerinden yapılan vize başvurusu reddedilen kişi, daha sonra ilişkilerin düzelmesi halinde Türkiye’deki ABD temsilciliğine yeniden vize başvurusu yaptığında muhtemelen reddedilecektir".

Vize çıkmayınca bilet yanabilir

Avrupa Birliği ülkelerinin vize başvurularında birçok belge istediğini kaydeden Mustafa Kiper, "Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri vize başvurusunda uçak bileti, otel rezervasyonu istiyor. Sonuçta bazen vize vermeyebiliyorlar. Böyle olunca uçak bileti ve otel rezervasyonuna ödenen para yanabiliyor. Böyle bir risk var. Ama prosedürü az olan yani kolay vize veren ülkeler uçak bilet ve otel rezervasyonu istemiyor" şeklinde konuştu.

Kiper, Avrupa Birliği ülkelerinin vize için Türk vatandaşlardan birçok belge istediğini ancak onların Türkiye’ye gelirken elektronik ortamda başvuru yaparak vize alabildiklerini belirtti.

Schengen vizesi almak 15 gün sürüyor

Schengen vizesi başvurusunun sonuçlanmasının 15-20 gün sürdüğünü belirten Kiper, "Türk vatandaşlarından Schengen vizesi başvurusu için; şirket evrakları, banka hesap dökümleri, tapu gibi birçok evrak ve aynı zamanda parmak izi için konsolosluğa gelmeleri isteniyor. Bu işlemler randevu yoğunluğuna göre 15-20 gün sürebiliyor. Fakat Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları Türkiye vizesini elektronik ortamda 5 dakikada alıyor" diye konuştu.