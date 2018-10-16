Kolonyacı Çöplüoğlu yaşamını yitirdi

1935 yılından bu yana kolonya üretimi yapan Çöplüoğlu ailesinin, üçüncü kuşak kolonya üreticisi 80 yaşındaki Ahmet Çöplüoğlu, çoklu organ yetmezliğine nedeniyle yaşamını yitirdi. Tarihi Kapalıçarşı'nın esnaflarından Çöplüoğlu'nun, hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla açılan Orgeneral Hulusi Akar Camii'ndeki cenaze törenine, tüm dost, akraba ve sevenlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

“Kompleks halinde inşa edilen cami vatandaşlara kolaylık sağlıyor”

Aile yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazlarının kılınmaya başlandığını söyledi. Caminin, etrafındaki gasilhane ve külliyenin bulundurması ve mezarlığın içinde yer alıyor olmasından dolayı vatandaşlara kolaylık sağladığını belirten Çelik, “Taziye yerleri ve abdest alma mahalleri ile birlikte böyle bir cami de bu mezarlığa çok yakıştı. Artık şehrimizde herhangi bir hemşehrimizin cenazesi vuku bulduğunda, şehir içindeki o park sorunu olan sıkışık haldeki camilerimize değil, burada cenaze namazlarını eda edecek ve cenazelerini hemen yanındaki mezarlığa defnedebilecekler. Burası bir kompleks haline geldi. Sayın Genel Kurmay Başkanımızın ricasıyla da burayı bir külliye ile taçlandırdık. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de A'dan Z'ye mezarlık hizmetlerinin görüldüğü bu estetikte, bu güzellikte bir camimiz yok” dedi.

“Vatandaşlar hizmetten memnun”

Vatandaşın, burada verilen hizmetten memnun olduğunu dile getiren Çelik,Camimizi neoklasik tarzda Selçuklu mimarisinden esinlenerek yaptık. Özellikle 8 köşeli yıldızı çok kullandık. Tamamen doğal malzemeler kullandık. Ahşabın, mermerin, doğal taşın uyumunu, sadeliğin estetiğiyle birleştirdik. Hamdolsun geçen hafta yaptığımız bir törenle de kazasız belasız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle camimizi hizmete açmış olduk. Cenaze namazlarını da burada kılmaya başladık. Halkımız da bu hizmetten memnun olduğunu dile getiriyor” ifadelerini kullandı.