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Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu kullandığı otomobilde 150 kilogram kubar ve 30 kilogram toz olmak üzere 180 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Sahte kimlikle yakalanan komando uzman çavuş gözaltına alındı.

Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı

12 Ocak 2017 10:32

Olay sabah saatlerinde Aksaray-Adana Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden 54 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin ehliyet ve ruhsat sorması üzerine araç sürücüsü uzman çavuş olduğunu belirtti. Sürücünün arabasının arkasındaki büyük poşetlerden şüphelenen ekipler aracı arama noktasına çekti. Burada otomobilde yapılan aramada arka koltuk ve bagajda siyah poşetlerde gizlenmiş 150 kilogram kubar esrar ve 30 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 180 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Hakkari Dağ Komando Taburu’nda görevli olduğu öğrenilen Komando Uzman Çavuş D.Ö.'nün (27) üzerinde arama yapan polis ekipleri, 2 adet kuru sıkı tabanca, bir adet beylik tabancası, 3 adet şarjör, bir adet sahte kimlik, 2 adet telefon ve çok sayıda sim kart ele geçirdi. D.Ö.'nün Hakkari’de görev yaptığı, Muşlu olduğu, esrarları Diyarbakır Lice’den aldığı ve taburundan izinli olarak ayrıldığı öğrenildi. Esrarları İstanbul’a götürmek üzere yola çıktığı tespit edilen şahıs gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yasin Can
AKSARAY 


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