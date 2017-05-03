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Komandolar göz doldurdu

Kayseri’de, 4. Kolordu Komutanlığına bağlı 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2017 tatbikatı gerçeği aratmadı. Temsili düzenlenen operasyona katılan komandolar, görevini başarılı bir şekilde icra ederken, silahlı insansız hava aracı hedefini başarılı bir şekilde imha etti.

Komandolar göz doldurdu
Komandolar göz doldurdu - Foto Galeri

03 Mayıs 2017 11:35
Komandolar göz doldurdu - Tıkla İzle

Kıbrıs barış harekatında görevini başarılı bir şekilde icra eden ve sancağında 2 tane üstün cesaret ve feragat madalyası bulunan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2017 tatbikatı tamamlandı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan C-130 tip uçakla, temsili operasyonun yapılacağı Şehit Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına statik paraşüt atlayışı ile inen 125 komando, düşman sahasını sardı. Hava başlarının ele geçirilmesi ile devam eden tatbikatta, ağır atma faaliyeti ile çeşitli silah ve ikmal malzemelerde C-130 tip uçakla alana atıldı.

Temsili operasyonda yaralanan bir komando ise operasyon bölgesinden başarılı bir şekilde çıkarılarak tahliye edildi. Tatbikatın son bölümünde ise genel maksat helikopteri ile malzeme nakli gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül ve Katar’dan gelen heyete tatbikatın sonunda, statik ve serbest paraşüt sistemleri ile uçaktan atılan yük tipleri gösterildi.

Ali Göç - Turan Bulut


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