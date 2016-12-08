15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda İl Emniyet Müdürü Osman Ak dinlendi. 17 yıl önce FETÖ’nün faaliyetlerini araştırdıklarını belirten Ak, "Ciddi olarak yapılan ilk çalışma 1992 yılında olmuştur. O zaman Polis Başmüfettişi İzzet Sezgin Şener’in ve müfettişler grubu Polis Akademisi’nde sahte kura torbası operasyonu daha sonra medyaya yansıyan bir konu vardı. O dönemde Polis Akademisi’ndeki bir örgütlenmeyle ilgili Fetullah’ın talebeleri adı altında bir örgütlenmeyle ilgili çalışma yürütülmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında bir grup ve polis müfettişleriyle bir çalışma yapılmıştı fakat bu çakışma daha sonra bir kısım nedenlere inşiraha uğratıldı. Müfettiş arkadaşımız yoğunluk baskılara maruz kaldı" ifadelerini kullandı.

O zaman yürütülen soruşturmanın gizlendiğini ifade eden Ak, "Emniyetin İstihbarat Dairesinde, Polis Akademisinde, Ankara Emniyet Müdürlüğünde, Devlet Güvenlik Mahkemesinde gizlendi. Biz ben 1998 yılında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı iken, orada yürüttüğümüz operasyonlarda faaliyetlerin ilgili bir takım doneler ve buradan hareketle bazı operasyonel çalışmalara ilişkin hazırlıklar yapalım mı tartışması çok yaptık. Çünkü evimizin mutfağını biliyorduk. Bu yapının filizlendiğini biliyorduk.1998’lerde Akın Birdal’a suikast fiilini çözdüğümüzde o operasyon devam ederken, orada gözaltına aldığımız bir şahıs ifadesini cemaatin para aklama ile ilgili beyanı olmuştu" şeklinde konuştu.

"SİZ SUÇ UYDURDUNUZ DİYE MESLEKTEN İHRAÇ SUÇUYLA CEZALANDIRILDIM"

Ak, örgütle ilgili tespitlere başladıklarında örgütünde kendi haklarına operasyonlar düzenlediğini ifade etti. Kendileri için telefon dinlemeleri ile ilgili suç attıklarını söyleyen Ak, telekulak soruşturmasını ortaya attıklarını kaydetti. Ak, "28-30 arkadaş örgütün yoğun baskısına maruz kaldılar. Görevi kötüye kullanma iddiasıyla 43 ay görevden el çektirildim. Orada bana iki temel suçlama yaptılar. Bir tanesi tele kulak iddiaları olmayan tarihlerde, olmayan telefonları dinlediğim iddiasıyla. Yoğun medya baskısı oluşturarak, pejmürde adamlar imajı yaratmaya çalıştılar. Siz suç uydurdunuz diye meslekten ihraç suçuyla cezalandırıldım. Bir üstat kuruldan da sicilimin düzgün olması nedeniyle bir çay ceza verildi. İdari Mahkeme cezaları onadı. Danıştay cezaları iptal etti. Mahkeme cezalarda direndi. Tekrar Danıştay İdari Dava Genel Kurulu lehimize karar verdi" diye konuştu.

Ak, örgüt içerisinde ayrışmaların olduğunu belirterek,"Şu anda maalesef benzer durumları hala görüyoruz. Devlet içerine sızmış, hala piyasada ulusal medyada ayan beyan bir takım beyanlarını görüyoruz. Devletimizin bir takım ileri gelenleri bunları doğru olduğunu zannediyor. İtirafçı gelir devlete sığınır ne biliyorsa anlatır, devlet kendi bildiklerini anlatılanlarla eşleştirir, operasyon yapar" şeklinde konuştu.

“1 DOLARI İLK KEZ BİZ BULDUK”

FETÖ operasyonlarında bir doları ilk kez kendilerinin bulduğunu söyleyen Ak şunları kaydetti:

"Sıkıyönetim Komutanlığı listesinde Jandarma Eğitim Kurmay Başkanı Sıkıyönetim Komutanı olarak gösterilmiş. Onu savcılık talimatıyla ertesi gün gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada bir çanta bulundu. Savcı nezaretinde çanta açıldığında bir tane açılmış mühürlü zarf, içerisinde özenle katlanmış kağıt ve içerisinde tek bir bir dolar. İlgimizi çekti. Bir dolar nasıl itinayla saklanır diye araştırmaya başladık. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne araştırın diye talimat verdik. Bunu yaparken gözaltına aldığımız hakimlerin iki tanesinde cüzdanların içerisine itinayla gizlenmiş bir dolar çıktı. Kocaeli, Doğu illerimizde bir dolar bilgisi geldi. Bir doların şifre olduğunu değerlendirdik."