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Komşular arasında kedi besleme kavgası kamerada

İzmir'de sokağındaki kedilere yemek vererek sokağı kirlettiği iddia edilen vatandaşlar ve komşuları arasında çıkan kavga hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Komşular arasında kedi besleme kavgası kamerada

17 Ocak 2017 10:33
Komşular arasında kedi besleme kavgası kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Balçova ilçesi Onur Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntülerde, apartmanlarının önünde sokak kedilerine mama vererek karınlarını doyuran hayvansever vatandaşlarla komşuları arasında kediler yüzünden kavga çıkıyor. Yan apartmanın zemin katında oturan bir kadın, kedilerin kendi evinin balkonuna girerek pislediklerini belirterek duruma tepki gösteriyor. Komşu kadınla tartışan yaşlı adam kadınla ağız münakaşası içerisine giriyor. Daha sonra olay kavga dönüşüyor ve komşu kadın eline geçirdiği kaldırım taşını yaşlı adama doğru fırlatıyor. Sonrasında adamın boğazındaki atkıyı sıkıca tutan kadın adamı çekiştirerek ağza alınmayacak küfürler etmeye başlıyor. Komşular araya girmesi ile birlikte daha da şiddetlenen kavgada komşu kadın kedilerin mama kaplarına tekme atarak dağıtıyor. Diğer bir komşu kadının da sözleri ile destek verdiği kadın kedileri besleyen aileye ve onlara destek veren yaşlı adama dakikalarca bağırarak mahallede kedi beslenmesine karşı çıkıyor. 

Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesinin ardından ayağa kalkan hayvanseverler videoya binlerce yorum atarak durumu kınadılar. Yaşlı adamı darp eden kadına tepki gösteren hayvanseverler, durumu hayvan düşmanlığı olarak değerlendirdiler.  


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