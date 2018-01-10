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Komşusunu kaçırıp tecavüz etmekten tutuklandı

Adana'da bir kadın, hastaneden evine döndüğü sırada komşusunun kendisini kaçırıp otomobilde tecavüz ettiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan zanlı cinsel istismardan tutuklandı.

Komşusunu kaçırıp tecavüz etmekten tutuklandı

10 Ocak 2018 11:11

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye bırakan B.B. (46) evine döndü. B.B. evine girmek üzereyken komşusu Murat C., B.B.'nin yolunu kesip arabaya bindirdi. Kadına silah çeken Murat C. ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulup evine gitti.

Durumu ailesine bildiren kadın, polise gidip şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı daha sonra sağlık raporu için adli tıp birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, fenalaşınca ambulans çağrıldı. Sağlık ekibi, B.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadın sedye ile adli tıp biriminden çıkartılıp Adana Kadın Doğum Hastanesine götürüldü.

Murat C. ise yakalanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

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