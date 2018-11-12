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Kongo Cumhuriyeti'nde son 3 ayki bilanço: 200 ölü

Kongo Cumhuriyeti'nde son 3 ayki bilanço: 200 ölü
Kongo Cumhuriyeti'nde son 3 ayki bilanço: 200 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son 3 ayda yaklaşık 200 kişi eboladan hayatını kaybetti, ebolaya yakalananların sayısı ise 300'e yaklaştı.

Yetkililer, ülke tarihinin en kötü Ebola salgınıyla karşı karşıya kalan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde eboladan ölenlerin sayısı artmaya devam ettiğini bildirdi. Ağustos ayından beri 200 kişinin eboladan öldüğünü, yaklaşık 330 kişinin ise ebolaya yakalandığı bildirildi. Bu yıl ikinci kez patlak veren salgın, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletine yayılmadan önce Kuzey Kivu eyaletinde başladı. 

Demokratik Kongo Halk Sağlığı Bakanı Oly Ilunga Kalenga dün yaptığı açıklamada, ebola salgınının görüldüğü bölgelerde bulunan militanların bölgeyi kontrol için sağlık ekiplerine ve sivil halka saldırmasının salgını önleme çalışmalarını gerilettiğini söylemişti. Kalenga, geçen ay militanların Beni şehrine gerçekleştirdikleri son saldırıda 11 sivilin ve bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Halk Sağlığı Bakanı Kalenga, "Dünyada başka bir salgın şu anda yaşadığımız kadar karmaşık değildir" demişti.  

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