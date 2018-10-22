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Konsolosluk çalışanları ifade verdi

Konsolosluk çalışanları ifade verdi
Konsolosluk çalışanları ifade verdi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları tanık olarak ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor. Geçtiğimiz hafta 23 konsolosluk çalışanın savcılığa tanık sıfatıyla ifade vermesinin ardından bugün de bir kısım çalışan tanık olarak ifade verdi.

Sabah saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen konsolosluk çalışanları savcılığa ifade verdi. Konsolosluk çalışanları ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldı. Bir kısım konsolosluk çalışanın ise yarın da adliyeye gelerek ifade vereceği öğrenildi. 

Yusuf Melikoğlu 

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