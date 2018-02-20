Kontrolden çıkan araç dereye uçtu

Kaza, sabah saatlerinde Antalya karayolu 30. kilometresindeki Damlalı boğazında meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 03 NE 077 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu virajı alamayarak bariyerleri aşıp dereye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücülerinin yardımıyla araç içerisinden çıkartılan yaralılara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Meydana gelen kaza sonucu Damlalı boğazında trafik kontrollü bir şekilde ilerledi. Yaralıların araç içerisinden çıkartılması amatör kameralar tarafından görüntülendi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Bilal Hamzaçebi - Ali Bayar

