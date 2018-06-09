Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Hersek Mahallesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Ali B. idaresindeki 07 KY 566 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı süratli olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisindeki sürücü Ali B. hafif yaralanırken yolcu İbrahim T., ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan İbrahim T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı

İbrahim Yetkin

